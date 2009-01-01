НАСТРОИ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ:

Все кожные покровы

Во все кожные покровы сейчас по воле Бога вливается молодая структурная внутриклеточная и межклеточная вода. Всемогущий, горячо любимый Господь Бог вливает во все мои кожные покровы превеликую силу жизни Вселенной. И сразу с гигантской скоростью все кожные покровы наполняются молодой структурной внутриклеточной и межклеточной водой, которая всю кожу наполняет эластичностью, упругостью.

Все кожные покровы рождаются Божественно юными, девичьи, первозданно свежими, Божественно красивыми. Все кожные покровы головы, шеи, плеч, рук, туловища, ног—все кожные покровы Божественно возрождают молодое, 18-летнее, Богом созданное здоровое строение. А Бог вливает в кожные покровы постоянным космическим потоком гигантскую Божественную физиологическую силу из Тонкого мира. В моей ангельской, Божественной душе все кожные покровы горячо любимые. Я люблю свою кожу великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви вся моя кожа оживает, расцветает, заново рождается точно такой же молодой, 18-летней, Божественно здоровой. Кожа заново рождается первозданно стойко здоровой. Кожа заново рождается титанически, стойко здоровой.

Бог вливает в мои кожные покровы животворящую, Божественную, молодую, радостную жизнь. Все кожные покровы заново рождаются молодыми, 18-летними. Все кожные покровы возрождают свое молодое, юное строение, свою молодую, Божественно здоровую толщину. Все кожные покровы Божественно рождаются сейчас точно такими же 18-летними, Божественно здоровыми, не тронутыми жизнью. Все мое тело быстро светлеет, светлеет. Все мое тело рождается белоснежно светлым, белоснежно чистым, розовым, -румяным, Божественно красивым. Я с яркостью молнии чувствую свое тело молодым, первозданно свежим, Божественно красивым. Все кожные покровы возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые наполняют всю кожу эластичностью, упругостью юности.

Вся кожа рождается молодой, юной, эластичной, упругой. Все морщинки на всем теле разглаживаются, навсегда бесследно исчезают. На всем моем молодом, Божественно здоровом, красивом теле нет и не может быть ни одной морщинки. Я с яркостью молнии чувствую себя Божественно прекрасной, веселой, счастливой, несокрушимо здоровой молодой красавицей, полной здоровья и сил.

Все подкожные ткани

В моей ангельской, Божественной душе мое молодое, прекрасное тело горячо любимое. Я люблю свое красивое тело великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви все мое тело оживает, снова расцветает, заново рождается молодым, 18-летним, Божественно красивым, первозданно свежим, не тронутым жизнью.

А Всемогущий Господь Бог во все подкожные ткани головы, рук, туловища, ног постоянным космическим потоком вливает из Тонкого мира молодую, энергичную, веселую, радостную жизнь. Молодая жизнь вливается во все подкожные ткани головы, рук туловища, ног. Все подкожные ткани Божественно возрождают свое молодое, юное, 18-летнее, Божественно здоровое строение. Все подкожные ткани головы, рук, туловища, ног Божественно, с гигантской скоростью возрождают свое молодое, 18-летнее, Богом созданное идеально правильное строение.

Все подкожные ткани с гигантской скоростью возрождают, возрождают свою новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые мгновенно спаяли все кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превратили все тело в сплошной монолит. Все подкожные ткани Сейчас родились Божественно молодыми, 18-летними, упругими. Все тело наполнилось упругостью юности. Все тело сейчас Божественно рождается крепким, упругим как из литой резины. Крепким, упругим, как натянутый барабан — не ущипнешь, в складку не соберешь. На всем моем молодом, крепком, Божественно прекрасном теле нет и не может быть ни морщинки, ни одной морщинки. На моем лице, на шее все морщинки разгладились, исчезли. Все кожные покровы, все подкожные ткани наполнились молодой, энергичней, радостной жизнью. Все кожные покровы, все подкожные ткани сейчас Божественно родились молодыми, 18-летними, крепкими,упругим.

Все тело быстро светлеет. Все тело Божественно рождается белоснежно светлым, белоснежно чистым, розовым, румяным,первозданно свежим, Божественно красивым, молодым рождается сейчас все мое тело. Я люблю свое молодое красивое тело великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви тело заново рождается молодым, юным, первозданно свежим, Божественно красивым, не тронутым жизнью. И я с яркостью молнии ощущаю, чувствую себя 18-летней, Божественно прекрасной, веселой, счастливой красавицей, полной здоровья и сил.

Кожа голени

Кожные покровы голени сейчас с гигантской скоростью Божественно наполняются молодой структурной внутриклеточной и межклеточной водой, которая всю кожу наполняет эластичностью, упругостью. А Бог вливает в кожу голени молодую, 18-летнюю, энергичную, радостную жизнь. Кожа голени Божественно возрождает 18-летнее, молодое, Богом созданное Божественно здоровое строение. Кожа голени возрождает свою молодую, 18-лётнюю, Божественно здоровую толщину.

В нервы кожи голени вливается святая Божественная сталь. В коже голени здоровеют-крепнут, усиливаются нервы. В подкожные ткани голени Бог вливает молодую, энергичную, радостную жизнь. Кожа голени, подкожные ткани голени Божественно возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые мгновенно спаяли кожные покровы голени с глубинными покровами тела, превратили все тело в сплошной монолит.

Голени сейчас Божественно рождаются эластичными, упругими, Божественно красивыми. Кожа голени белоснежно светлая, белоснежно чистая, розовая, румяная, первозданно свежая Божественно красивая. Стопы моих ног, голени сейчас Божественно самим Богом наполняются 18-летней, молодой, гигантски энергичной, радостной, веселой жизнью. Стопы голени сейчас Божественно рождаются молодыми, идеально здоровыми, веселыми, не тронутыми жизнью. Мои ноги сейчас молодые, 18-летние, Божественно красивые, сильные, неутомимые, не тронутые жизнью. Я люблю свои ноги великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви ноги заново рождаются 18-летними, молодыми, Юными, Божественно здоровыми, сильными, быстрыми, неутомимыми. Я с яркостью молнии чувствую: моя походка веселая, лёгкая, быстрая. Я хожу всегда веселым, быстрым, энергичным шагом. Моя походка всегда быстрая, неутомимая. Шаг легкий, широкий. Иду не иду — птицей на крыльях лечу. Ярко чувствую свои юные, девичьи силы. С яркостью молнии ощущаю, чувствую себя энергичной, сильной, веселой, счастливой, молодой красавицей, полной здоровья и сил.

Я люблю свое лицо

В моей ангельской, Божественной душе данное мне Богом молодое, красивое тело горячо любимо. В лучах моей великой Божественной любви все мое тело оживает, расцветает, всесторонне совершенствуется, рождается все более красивым. В моей ангельской, Божественно доброй душе мое лицо горячо любимо. Я люблю свое лицо великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви мое лицо Божественно возрождает свою 18-летнюю красоту.

Мое лицо сейчас детски полное. Голова моя сейчас Божественно возрождает свою молодую, детскую полноту. Мое любимое лицо сейчас Божественно возрождает свою молодую, детскую полноту. Мои щеки сейчас рождаются детски полными, Божественно красивыми. Рождается детский, Божественно красивый рисунок губ. Мои губы наполняются сочным, ярко-красным цветом.

Мое лицо сейчас молодое, юное, 18-летнее, белоснежно светлое, белоснежно чистое, розовое, румяное, Божественно красивое. Веселый, радостный румянец во все щеки разгорается все ярче, все ярче. Все лицо наполнилось ровным розовым цветом. Все кожные покровы, все подкожные ткани головы, лица, шеи сейчас Божественно возрождают молодую структурную внутриклеточную и межклеточную воду. Сейчас, сейчас все кожные покровы головы, лица, шеи Божественно наполняются, наполняются структурной внутриклеточной и межклеточной водой, которая все тело наполняет эластичностью, упругостью, юностью. Все морщинки на лице, на шее сейчас Божественно разглаживаются, навсегда бесследно исчезают. Мое лицо сейчас Божественно рождается гладким, ровным, полированным, первозданно свежим, Божественно красивым. На моем лице, на моей шее нет и не может быть ни одной морщинки. Все тело головы, лица, горла, шеи первозданно свежее, эластичное, упругое, Божественно красивое, не тронутое жизнью. Мое лицо — как зеркало моей юной, веселой, игривой души — первозданно свежее, Божественно красивое, не тронутое жизнью.

Кожа стоп моих ног

В кожу моих стоп сейчас Божественно вливается молодая, структурная внутриклеточная и межклеточная вода, которая мгновенно наполняет кожу эластичностью, упругостью юности. Подкожные ткани моих ног сейчас Божественно возрождаются. Кожные покровы моих ног сейчас также Божественно возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые мгновенно спаивают кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превращая все тело в сплошной монолит.

Кожа, стоп моих ног сейчас Божественно возрождает свое 18-летнее, молодое, юное строение, рождается Божественно красивой, первозданно свежей. Сейчас, сейчас Всемогущий, горячо любимый Господь Бог вливает в кожу моих стоп молодую, 18-летнюю, энергичную, веселую, радостную жизнь. Сейчас кожа стоп моих ног Божественно рождается точно такой же молодой, юной, 18-летней, эластичной, упругой, первозданно свежей, Божественно красивой. Кожа стоп моих ног сейчас Божественно возрождает свой 18-летний, красивый внешний вид. Кожа стоп моих ног точно такая же 18-летняя, первозданно свежая, Божественно красивая.

Красивые груди

В моей Божественной, доброй, ангельской душе груди горячо любимые. Я люблю свои груди великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви мои груди постоянно оживают, расцветают, возрождают свое 18-летнее, молодое, юное строение. Мои груди Божественно красивые, круглые, упругие, колышком стоящие.

В лучах моей великой Божественной любви все структуры молочных желез Божественно возрождают свое девичье, юное, Богом созданное здоровое строение. Мои груди сейчас первозданно здоровые. А Бог вливает в мои груди животворящую, Божественную молодую, радостную жизнь. Мои груди живут веселой, энергичной, счастливой, радостной жизнью. В лучах моей великой Божественной любви мои груди сейчас оживают, расцветают, снова, заново рождаются юными, девичьими, Божественно красивыми, колышком стоящими, не тронутыми жизнью, Я люблю свои груди великой Божественной любовью.

Красивый живот

Во все кожные покровы, во все подкожные ткани живота вливается структурная внутриклеточная и межклеточная молодая вода, которая все тело живота наполняет красотой новорожденной молодости. Всё тело живота рождается молодым, красивым, крепким, упругим, гладким, полированным.

Живот рождается Божественно красивым, молодым. В нервы живота вливается святая Божественная сталь. В живот сам Бог вливает постоянным потоком превеликую силу жизни Вселенной. Все тело живота оживает, расцветает, рождается новорожденно-молодым, эластичным, упругим, Божественно красивым. С яркостью молнии чувствую себя Божественно прекрасной, молодой, здоровой красавицей, полной здоровья и сил.

Красивое лицо

Моя голова приходит в полное соответствие с 18-летним возрастом. Мое лицо приходит в полное соответствие с 18-летним возрастом. Голова полнеет, возрождает молодую, детскую полноту. Лицо полнеет, возрождает свою молодую, красивую полноту. Мои щеки полнеют, рождаются детски полными, круглыми. Лицо быстро светлеет. Лицо рождается белоснежно светлым, белоснежно Чистым, розовым, румяным.

Веселый, радостный румянец во все щёки разгорается все ярче, все ярче. Сочным, ярко-красным цветом наполняются мои губы. Мои губы рождаются по-детски полными. Рождается детски красивый рисунок губ. Губы сейчас Божественно рождаются красивыми, как резными, ярко-красными, как маки. Мои глаза сейчас рождаются яркими-яркими, блестящими. Рождаются молодые, 18-летние, огромные, выразительные, Божественно прекрасные глаза. Волосы на голове с гигантской скоростью густеют, возрождается колоссальное, новорожденное число волос. На всей новорожденной площади волосистой части головы сейчас молодые, предельно густые, стеной стоящие, красивые, крепкие волосы. Вся голова полностью, тотально пришла в соответствие с 18-летним возрастом.

Все тело головы, лица, горла, груди, шеи, спины сейчас рождается Божественно молодым, эластичным, первозданно свежим, Божественно красивым. Мое лицо сейчас точно такое же, 18-летнее, первозданно свежее, Божественно красивое Все лицо гладкое, полированное. На лице, на шее нет ни одной морщинки. Все тело головы, лица, горла,груди, шеи, спины — молодое, эластичное, упругое, монолитно крепкое, как из сплошной резины — не у щипнешь, в складку не соберешь. Мое лицо сейчас 18-летнее, Божественно красивое, первозданно свежее, не тронутое жизнью.

Юная фигура. Усиление гипофиза

Господь Бог из Тонкого мира постоянным космическим потоком вливает в гипофиз гигантскую Божественную физиологическую силу, гигантскую энергию развития. Все структуры гипофиза резко улучшаются, физиологически усиливаются. Гипофиз с гигантской энергией выполняет в организме все свои многочисленные функции. Гипофиз рассылает в миллионы раз больше молекул- вестниц. Каждая молекула-вестница расщепляет десятки миллионов молекул жира на углекислоту и воду.

Весь лишний, ненужный моему телу жир постоянно исчезает из моего тела, постоянно возрождается легкая, гибкая, стройная, юная фигура. Я с яркостью молнии чувствую, с яркостью молнии знаю свою 18-летнюю, Божественно красивую, легкую, гибкую, стройную фигуру. Я с яркостью молнии сейчас ощущаю, чувствую себя 18-летней, юной, Божественно прекрасной красавицей, полной здоровья и сил. Веселый огонек все ярче светится в моих глазах. Вся душа поет от счастья, от радости жизни.

Юная фигура

Я с яркостью молнии чувствую, с яркостью молнии знаю свою молодую, легкую, гибкую, стройную фигуру. Бог наполнил мою душу, все мое тело молодой, гигантски энергичной, радостной жизнью. С гигантской скоростью возрождается молодое, 18-летнее, крепкое, Божественно красивое телосложение.

Живот уменьшается в объеме. Рождается юная, девичья, красивая тонкая талия. Голова с гигантской скоростью полнеет, возрождает молодую, детскую полноту. Божественно возрождается новорожденно-молодое, Божественно красивое телосложение. Гипофиз физиологически усиливается и миллионы раз. Гипофиз рассылает в миллионы раз больше молекул-вестниц. Каждая молекула-вестница расщепляет десятки миллионов молекул жира на углекислоту и воду. Весь ненужный моему телу жир: сверху, на мышцах живота, внутри брюшной полости, по бокам талии — с гигантской скоростью сгорает, исчезает из моего тела.

Живот худеет, уменьшается в объеме. Рождается маленький, юный, девичий, крепкий красивый живот. Рождается юная, тонкая, красивая талия. С яркостью молнии чувствую, с яркостью молнии знаю свою 18-летнюю, легкую, гибкую, стройную фигуру. Мои богатырски сильные, неутомимые девичьи ноги — легкие, как пушиночки, шаг легкий широкий. Я всегда хожу веселым, быстрым, энергичным шагом. Иду не иду — птицей на крыльях лечу. Ярко чувствую свои юные, девичьи силы.

Молодое упругое тело

Бог вливает в мою душу, во все мое тело молодую, радостную жизнь. Моя душа — молодая, юная, веселая, игривая, шутливая, абсолютно беззаботная, не тронутая жизнью. Бог вливает во все мое тело молодую, радостную жизнь. Я и духовно, и физически рождаюсь молодой, веселой красавицей. Все кожные покровы, все ткани головы, туловища, рук, ног наполняются структурной, молодой внутриклеточной и межклеточной водой, которая все тело наполняет эластичностью, упругостью юности.

Все кожные покровы, все подкожные ткани ног, рук, туловища, головы Божественно возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые все тело наполняют монолитной крепостью юности. Все мое тело сейчас, сейчас Божественно рождается молодым, упругим, крепким, как из сплошной резины, — не ущипнешь, в складку не соберешь. Всё мое тело быстро светлеет, рождается белоснежно светлым, белоснежно чистым, розовым, румяным, первозданно свежим, Божественно красивым. Я с яркостью молнии чувствую себя молодой, счастливой, прекрасной красавицей, полной здоровья и сил.

Здоровая кожа

Кожные покровы моих пальчиков, моих рук наполнились молодой, энергичной жизнью. Ладони теплые, сухие. Сердце крепкое, стальное. Кожа эластичная, упругая, Божественно красивая. В кожу пальчиков и кистей вливается молодая структурная внутриклеточная и межклеточная вода. Вся кожа пальчиков и кистей сейчас Божественно рождается эластичной, упругой, Божественно красивой. Мои пальчики ровные, тонкие, прямые, как стрела, Божественно красивые.

Мои руки молодые, сильные, неутомимые. В кончиках пальцев обеих рук пульс полный, сильного наполнения. Мои пальчики, кисти молодые, Божественно красивые. Кожа новорожденно-молодая, юная, эластичная, упругая, гладкая, полированная. Все тело белоснежно светлое, белоснежно чистое, розовое, румяное, Божественно красивое.

Исцеление от дефицита веса

Бог вливает в мою душу, во все мое тело молодую, радостную жизнь. Во все системы организма, во все структуры тела, во все внутренние органы Бог вливает.молодую, радостную жизнь. Вся система тела развивается. Все мышцы развиваются, увеличиваются в объеме. Увеличивается объём всего тела. Все внутренние органы возрождают молодое, здоровое строение.

Во все кожные покровы, во все подкожные ткани быстро вливается молодая структурная внутриклеточная и межклеточная вода. Все тело наполняется упругостью юности. Все кожные покровы, все подкожные ткани головы, лица, горла, шеи, груди, спины, ног, рук, всего туловища возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые, родившись, мгновенно спаяли кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превратили все тело в сплошной монолит.

Я вся расцветаю. Я вся развиваюсь. Все тело всесторонне развивается, совершенствуется. Вся мускулатура развивается, увеличивается в объеме. Я с яркостью молнии чувствую, как я вся насквозь здоровею, становлюсь все более полной. Все тело становится все более эластичным, упругим. Рождается Божественно красивое молодое тело. Рождается первозданно свежее молодое тело. Рождается молодое, юное, Божественно прекрасное лицо.

На долголетнюю женскую красоту

Господь Бог Всемогущий, горячо любимый заложил в мою наследственность молодую, Божественно прекрасную радостную жизнь в течение многих веков. В моей Божественной, доброй, ангельской душе от Бога величайшая перспектива Божественно прекрасной, молодой красоты в течение многих веков. Бог заложил в мою наследственность постоянное усиление, укрепление здоровья, постоянное возрождение 18-летней молодости.

Я с яркостью молнии вижу себя в будущих веках молодой 18-летней красавицей, полной здоровья, и сил. Моя голова постоянно возрождает свою молодую, детскую полноту, постоянно возрождает свою Божественную молодую красоту. Все мое тело Божественно возрождает свое 18-летнее, молодое, юное строение, постоянно наполняется молодой уgругостью.

Все мое молодое тело постоянно светлеет, рождается белоснежно-светлым, белоснежно-чистым, розовым, румяным, Божественно красивым. Я с яркостью молнии вижу себя в будущих веках Божественно прекрасной веселой, счастливой юной красавицей полной здоровья и сил. И это наполняет все мое существо победной, торжествующей радостью жизни. Я каждое мгновение радуюсь, свечусь счастьем. Я радуюсь солнцу, я радуюсь небу. Я радуюсь тучке. Я радуюсь дождику. Я радуюсь каждому цветочку,каждому дереву. Я радуюсь Божественно прекрасной, вечно к той Природе. Я живу в полной гармонии со всей Божественной Природой. Я живу в полной гармонии со всей Вселенной, живу молодой, веселой, счастливой, радостной жизнью в течение многих веков.

Я люблю свои руки

В моей ангельской, Божественной душе мои руки горячо любимые. Я люблю свои молодые красивые руки великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви мои руки оживают, расцветают, здоровеют-крепнут, снова-заново рождаются молодыми, юными, Божественно здоровыми, сильными, неутомимыми, не тронутыми жизнью.

В нервы плеч, рук, пальчиков вливается святая Божественная сталь. В моих плечах, в моих руках, в моих пальчиках здоровеют-крепнут, усиливаются нервы. В моих плечах, в мои х руках, в моих пальчиках сильные, гигантски сильные, крепкие, стальные, титанически стойкие нервы. Из Тонкого мира Бог постоянным космическим потоком вливает в нервы рук,плеч, пальчиков гигантскую энергию быстрого, всестороннего развития.

Все мышцы плеч, рук, пальчиков Божественно развиваются, увеличиваются в объеме, возрождают свое юное, девичье строение, обладающее огромной физической силой. Мои плечи, мои руки, мои пальчики сейчас Божественно рождаются все более сильными» все более сильными, неутомимыми. Я люблю свои молодые, Божественно здоровые, сильные руки. С яркостью молнии чувствую себя Божественно здоройой, физически сильной, неутомимой прекрасной красавицей, полкой здоровья и сил.

Отключение механизмов старения

Господь Бог Всемогущий, горячо любимый, в моей наследственности полностью, тотально отключил все механизмы старения. Во всех структурах моей наследственности теперь нет механизмов старения. В моей наследственности теперь есть только механизму постоянного, всестороннего развития, постоянного непрерывного укрепления, усиления здоровья — в течение многих веков.

В моей Божественной, доброй, ангельской душе— от Бога величайшая перспектива молодой, 18-летней, радостной жизни — в течение многих веков. Господь Бог Всемогущий, горячо любимый, передвигает время из прошлого в будущее сквозь меня со скоростью реально текущего времени. Расстояние от меня до даты моего рождения остается постоянным, неизменным, 18-летним.

Будут проходить десятилетия. Будут проходить столетия. А расстояние от меня до даты моего рождения будет оставаться постоянным, неизменным, 18-летним, и мое тело будет постоянно, непрерывно,в течение многих веков возрождать, возрождать свое молодое, 18-летнёе строение. И в течение многих веков я буду всесторонне развиваться, совершенствоваться, расцветать, становиться все более Божественно прекрасной, молодой 18-летней красавицей. Я с яркостью молнии вижу себя в будущих веках постоянно, непрерывно, всесторонне развивающейся, совершенствующейся, все более прекрасной, все более красивой, молодой, 18-летней, расцветающей, полной здоровья и сил, Божественно прекрасной красавицей.

Исцеление от псориаза

В нервно-мозговой механизм кожных покровов Бог вливает из Тонкого мира постоянным космическим потоком гигантскую Божественную силу. Нервно-мозговой аппарат кожных покровов усиливается. Нервно-мозговой аппарат кожных покровов усиливается, становится все более стойким, становится первозданно стойко Здоровым. Во все нервы в кожных покровах вливается святая Божественная сталь.

Все кожные покровы возрождают 18-летнее, молодое, здоровое строение. Нервно-мозговой аппарат печени Божественно усиливается. Бог вливает в печень энергичную Божественную радостную жизнь. Печень оживает, расцветает, физиологически усиливается. Печень заново рождается молодой, 18-летней, энергичной, физиологически гигантски сильной. Весь нервно-мозговой аппарат кожных покровов печени физиологически усиливается. Во всех кожных покровах печени здоровеют- крепнут, усиливаются нервы. Все кожные покровы с гигантской скоростью наполняются молодой структурной внутриклеточной и межклеточной водой. Вся кожа рождается первозданно свежей, молодой, красивой. Все кожные покровы возрождают Богом созданное Божественно здоровое строение.

Против переедания

Я постоянно контролирую все, что я ем. Мой организм не допускает никакого лишнего питания. Я постоянно контролирую то, что и сколько я ем, чтобы обеспечить моему организму энергичную радостную жизнь. Я недолжна наполнять свой организм лишней, ненужной пищей, которая будет только захламлять мое молодое, прекрасное тело.Я постоянно контролирую то, что ем, и стараюсь не съесть ни одной лишней ложки, ни одного лишнего кусочка.Я постоянно твердо контролирую, сколько мне нужно съесть, чтобы обеспечить организм прекрасным полноценным питанием, и потому мой организм, не перегруженный лишней пищей, живет полнокровной, энергичной, здоровой жизнью.

Все, что я ем, организм полностью использует для энергичной, молодой, веселой, радостной жизни. Во всем теле приятная легкость. Ноги легкие, как пушиночки. Шаг легкий, широкий. Я всегда хожу веселым, энергичным, быстрым шагом. после того, как я пообедаю, чувствую: все тело, легкое, невесомое. После обеда хожу веселым, быстрым, энергичным шагом. Мое молодое красивое сильное легкое тело, легкое, как пушинка. Иду не иду - птицей на крыльях лечу.Ярко чувствую свои юные девичьи силы.

Против ожирения

В нервно-мозговой аппарат эндокринной системы, во все железы внутренней секреции Бог вливает гигантскую Божественную силу жизни. Господь вливает в гипофиз гигантскую Божественную физиологическую силу. Гипофиз физиологически усиливается, усиливается в десятки, в сотни раз.

Гипофиз рассылает в мое тело в миллионы раз больше молекул-вестниц. Каждая молекула-вестница расщепляет миллионы молекул жира на углекислоту и воду. Весь лишний жир в моем теле с гигантской скоростью расщепляется на углекислоту и воду, постоянно возрождается молодой, впалый, тощий красивый живот, постоянно возрождается молодая,тонкая красивая талия, постоянно возрождается молодая, легкая, гибкая, стройная фигура.

Постоянно возрождается молодое,юное, 18-летнее, Божественно красивое телосложение. А гипофиз постоянно усиливается. И все быстрее, энергичнее расщепляет весь лишний жир в моем теле на углекислоту и воду. постоянно сохраняется молодая, юная, 18-летняя, Божественно красивая, легкая-гибкая стройная фигура.. Я с яркостью молнии чувствую себя Божественно красивой, юной 18-летней красавицей, полной здоровья и сил.

Я люблю свое молодое тело

В моей ангельской, Божественной душе мое молодое тело горячо любимое. Люблю свое молодое, красивое тело великой Божественной любовью. В лучах моей Божественной любви мое тело оживает, расцветает, возрождает свое молодое, юное, девичье строение. Все кожные покровы, все подкожные ткани Божественно быстро наполняются молодой структурной внутриклеточной и межклеточной водой.

Все кожные покровы, все подкожные ткани с гигантской скоростью возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые мгновенно спаивают кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превращая тело в сплошной монолит. Все тело наполняется упругостью, крепостью юности. Все мое тело Божественно рождается крепким, упругим, как натянутый барабан, - не ущипнешь, в складку не соберешь.

Все мое тело быстро светлеет, светлеет, рождается белоснежно светлым, белоснежно чистым, розовым, румяным, первозданно свежим, Божественно красивым. Все структуры тела в лучах моей великой Божественной любви возрождают свою новорожденную цельность, возрождают свое молодое, юное, Богом созданное Божественно здоровое строение.

Я с яркостью молнии ощущаю, чувствую свое молодое, Божественно красивое, первозданно свежее, прекрасное тело. Бог заложил в мою наследственность молодое, красивое тело - в течение многих веков. Титанической силой своего воображения я с яркостью молнии вижу свое тело в будущих веках молодым, Божественно красивым, первозданно свежим, не тронутым жизнью. Титанической силой своего воображения я с яркостью молнии вижу себя в будущих веках 18-летней молодой красавицей, полной здоровья и сил.

Бог из прошлого в будущее передвигает сквозь меня время со скоростью реально текущего времени. Расстояние от даты моего рождения до меня сегодняшней остается постоянным, неизменным, 18-летним - в течение многих веков. И я с яркостью молнии вижу себя в будущих веках 18-летней, всесторонне развивающейся, совершенствующейся, все более способной, все более талантливой, все более гениальной, все более привлекательной, все более красивой, прекрасной красавицей, полной здоровья и сил.

Я люблю свои губы

В моей ангельской, Божественной душе губы горячо любимые. Я люблю свои губы великой Божественной любовью. В лучах моей великой Божественной любви мои губы расцветают, возрождают свою детскую полноту, возрождают свой красивый детский рисунок, наполняются сочным ярко-красным цветом. Мои губы рождаются Божественно красивыми. рождается детский, красивый, четкий рисунок губ.

Губы рождаются красивыми, как резными, детски полными, ярко-красными, как маки. Я люблю свои полные, Божественно красивые губы. Я с яркостью молнии чувствую себя Божественно прекрасной красавицей. все мое лицо возрождает свою молодую, детскую полноту. Мои губы постоянно возрождают свою детскую полноту, постоянно возрождают свой красивый, четкий, детский рисунок, постоянно наполняются сочным, ярко-красным цветом. Я люблю свои Божественно красивые, полные, прекрасные губы. С яркостью молнии я чувствую себя юной, веселой, прекрасной красавицей, полной здоровья и сил.

Молодое тело

В мои кожные покровы, в подкожные ткани с гигантской скоростью вливается молодая структурная и межклеточная вода. Одна молекула структурной воды содержит 81 молекулу простой воды.

Структурная вода не замерзает до 20 градусов мороза по Цельсию. Структурная вода сейчас с гигантской скоростью наполняет все мои кожные покровы, все подкожные ткани. Структурная вода наполняет все кожные покровы, все подкожные ткани. Она делает мое тело эластичным, упругим, первозданно свежим, Божественно красивым.

Все кожные покровы, все подкожные ткани сейчас с гигантской скоростью возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые мгновенно спаивают кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превращают все тело в сплошной монолит.

Все мое тело сейчас Божественно рождается точно таким же, 18-летним, молодым, крепким, упругим, как из литой резины, не ущипнешь, в складку не соберешь. На всем теле нет и не может быть ни одной морщинки. Все тело эластичное, гладкое, полированное, белоснежно-светлое, белоснежно-чистое, розовое, румяное, Божественно прекрасное молодое тело.

Молодые, здоровые, красивые женские груди

Все уплотнения в молочных железах сейчас все насквозь, все сразу растворяются, Божественно размягчаются. Все структуры молочных желез возрождают Богом созданное, 16-летнее, юное девичье, идеально правильное строение.

Все структуры молочных желез Божественно возрождают Богом созданное 16-летнее,правильное строение. Все груди заново рождаются юными, девичьими, мягенькими, нежными, колышком стоящими, Божественно красивыми. молочные протоки рождаются Божественно чистыми. Груди наполняются легкостью, невесомостью. груди заново рождаются молодыми, юными, девичьими, 16-летними, Божественно здоровыми, не тронутыми жизнью.

Молодые густые волосы

Сейчас весь нервно-мозговой, анатомо-физиологический аппарат роста волос на голове Божественно усиливается, усиливается в десятки, в сотни раз. В 100 раз быстрее зарождаются, быстро, весело растут все новые, все новые волосы. Волос на голове становится все больше, все больше.

На всей большой первозданной площади волосистой части головы возрождаются новорожденно густые, стеной стоящие, крепкие, красивые, молодые волосы. С гигантской скоростью возрождается колоссальное, новорожденное число волос. Я с яркостью молнии чувствую: на голове рождается целая шапка новорожденно густых, здоровых, крепких, красивых волос. В кожу волосистой части головы влиевается молодая, энергичная, радостная жизнь. Вся кожа головы оживает, оживают волосы. Возрождаются все новые, все новые волосяные луковицы. Все новые, все новые десятки, сотни волос быстро, весело растут.

На всей большой, первозданной площади волосистой части головы: впереди надо лбом, по бокам, впереди надо лбом, на темени - вырастают такие же предельно густые, крепкие волосы, как на затылке. С яркостью молнии чувствую: волос на голове становится все больше, все больше. Быстро густеют волосы. Снова рождаются молодые, 18-летние, предельно густые, здоровые, крепкие, красивые волосы. С яркостью молнии чувствую: на голове рождается целая шапка, целая копна красивых, здоровых, крепких волос.

Молодая стройная фигура

С гигантской скоростью весь ненужный мне лишний жир в области живота, талии, таза, ягодиц, бедер с гигантской скоростью исчезает из моего тела. Гипофиз физиологически усиливается в миллионы раз и с гигантской скоростью расщепляет весь ненужный моему телу лишний жир на углекислоту и воду. Вся обширная область тела живота, таза , ягодиц, бедер возрождает свой маленький, молодой объем, рождаются молодые, красивые формы тела. Живот быстро худеет, уменьшается в объеме. Рождается тонкая, красивая, молодая талия.

А голова с гигантской скоростью полнеет, возрождает молодую детскую полноту. Божественно возрождается молодое, красивое телосложение. рождается молодая, гибкая , легкая, стройная фигура. Молодой, красивый, маленький, мускулистый, сильный живот. тонкая, молодая талия. А голова полная. Лицо полное. Щеки полные, круглые.Божественно красивая голова, Божественно красивое лицо. Легкая, гибкая, стройная, Божественно красивая фигура.

Молодое лицо

Все кожные покровы, все подкожные ткани головы, лица, горла, шеи наполняются молодой структурной внутриклеточной и междуклеточной водой, которая все тело наполняет упругостью юности, все тело делает первозданно свежим, Божественно красивым.

Все кожные покровы, все подкожные ткани головы, лица, горла, шеи возрождают новорожденно густую сеть коллагеновых волокон, которые появившись, мгновенно спаяли кожные покровы с мышцами, с глубинными структурами тела, превратили все тело в сплошной монолит.

Все тело становится молодым , упругим.Лицо наполнилось молодой упругостью. Все тело головы,лица, горла, шеи, груди Божественно сейчас рождается точно таким же молодым, 18-летним. Лицо рождается гладким , полированным. Все морщинки на лице, на шее разглаживаются, навсегда бесследно исчезают.Мои глаза яркие-яркие, огромного, 18-летнего объема , гигантски сильные, Божественно прекрасные. Моя голова с гигантской скоростью возрождает молодую, детскую полноту. Лицо возрождает молодую, детскую полноту.Лицо рождается полным, круглым. Щеки рождаются молодыми, детски полными, круглыми, Божественно красивыми. Мои губы рождаются детски полными. Рождается красивый, четкий рисунок губ. Губы красивые, как резные, ярко-красные как маки. Моя голова молодая, точно такая же- 18-летняя. На голове стеной стоят красивые, молодые волосы. Все люди, которые приходят со мной в соприкосновение, воспринимают меня 18-летней, Божественно прекрасной красавицей, полной здоровья и сил.

Снижение веса

Вновь родившаяся: новая-новая животворящая новорожденная жизнь вливается в мою голову, новорожденная жизнь наполняет мою голову. Новорожденная жизнь животворит: навсегда рождает новую-новую здоровую крепкую голову и я раз навсегда отключаюсь от еды. Я раз навсегда забываю про еду. И как все другие люди ем, что попало, что придется, то и ем. Мне совершенно все равно, что поесть, лишь бы я была сыта.

Я - человек здоровый и отношусь к еде, как здоровый человек. Мне совершенно все равно что поесть, совершенно все равно. Я отношусь к еде, как к способу сохранить жизнь и больше ничего. И мне совершенно все равно что поесть. Я раз навсегда отключилась от еды, раз навсегда забыла про еду и ем только тогда, когда действительная потребность в еде, сильный аппетит говорит мне о том, что организм действительно нуждается в пище. Я - человек здоровый-абсолютно здоровый. У меня абсолютно здоровые мысли, абсолютно здоровые мысли. В мою психику, в мои нервы вливается здоровая-здоровая крепость. И я думаю о еде не больше, чем все другие здоровые люди. Если захочется что-нибудь особенное покушать, ну я покушаю, но я не придаю этому никакого значения, абсолютно никакого значения.

Я навсегда-навсегда полностью отключилась от всех внутренних органов. Все внутренние органы работают независимо от меня, полностью автоматически, абсолютно автоматически, автономно работают все внутренние органы независимо от меня, самостоятельно, полностью автоматически. Я раз навсегда отключилась от всех внутренних органов. Я смело-уверенно раз навсегда отключилась от всех внутренних органов. Я смело-уверенно навсегда забыла про внутренние органы. Все внутренние органы перестали для меня существовать. Я раз навсегда забыла про внутренние органы. Полностью навсегда отключилась от внутренних органов. Все внутренние органы работают независимо от моей воли, независимо от меня, автоматически, полностью автоматически-самостоятельно работают все мои внутренние органы.

Я - человек здоровый, с крепкими здоровыми нервами. Я - человек здоровой крепкой психики. В мою психику - в нервы, в психику - в нервы вливается здоровая крепость. Здоровая новорожденная крепость вливается во все мои нервы. Я раз навсегда отключилась от еды, отключилась от всех внутренних органов, и думаю о еде не больше, чем все здоровые крепкие люди. Животворящая новорожденная жизнь вливается в мою голову, новорожденная жизнь рождает новую-новую здоровую крепкую голову, рождает новые здоровые мысли.

Я полностью подавляю ненавистную излишнюю потребность в еде. Я ем для того, чтобы жить, работать, здороветь и крепнуть, а лишней еды, отяжеляющей мое тело, мне вовсе не нужно. Как только я чувствую, что я уже съела достаточно, я тотчас же прекращаю еду. Я начисто подавляю излишнюю жажду к еде. Я беспощадно подавляю излишнюю жажду к еде. Излишнюю жажду к еде я ненавижу сильнейшей лютой злобной ненавистью. Я ненавижу излишнюю потребность в еде, ненавижу сильнейшей лютой злобной ненавистью излишнюю потребность в еде. Я полностью подавляю излишнюю потребность в еде. Я ем только для того, чтобы здороветь и крепнуть, весело жить и работать.

Вновь родившаяся: новая животворящая новорожденная жизнь вливается в мою голову, во все мозговые механизмы управления едой вливается новорожденная сила. Во все механизмы управления едой вливается новорожденная сила. Во все механизмы головного-спинного мозга вливается новорожденная сила. Все нервные механизмы головного мозга рождаются сильные-сильные: новорожденно-сильные, энергичные-сильные. Все нервные механизмы головного мозга, управляющие едой, управляющие потребностью в еде, рождаются энергичные-сильные, энергичные-сильные. Во все мозговые механизмы управления едой вливается новорожденная сила.

Сила могучая новорожденная сила вливается во все нервные механизмы головного мозга, обеспечивающие нормальное питание. Как только я покушала, я сразу полностью отключаюсь от еды, сразу начисто забываю о еде до тех пор, пока меня не заставит вспомнить о еде сильный голод. Только сильный голод может заставить меня вспомнить о еде. Я стараюсь это до конца понять, до конца осмыслить: только сильный голод может заставить меня вспомнить о еде. Как покушала - сразу полностью отключаюсь от еды, начисто забываю о еде. Меня может заставить вспомнить о -еде только сильный голод.

Кушаю я столько, сколько требует организм для процесса оздоровления и энергичной работы. Как только я почувствовала, что я съела достаточно, я тотчас же прекращаю еду. Я способна прекратить еду даже самого вкусного варенья. Во все механизмы, связанные с управлением едой: в механизмы головного мозга вливается огромная могучая новорожденная сила. Сила-сила новорожденная вливается в мозговые механизмы управления едой. Сила новорожденная вливается во все нервные мозговые механизмы управления едой. Быстро-быстро развивается способность управлять потребностью в еде. Быстро развивается способность управлять своими мыслями о еде. Во все нервные механизмы головного мозга управления едой вливается огромная могучая новорожденная сила: быстро-быстро развивается способность управлять едой.

Вспомнить о еде меня может заставить только сильный голод. Вспомнить о еде меня может заставить только сильный голод. Вспомнить о еде меня может заставить только сильный голод. Как покушала-полностью отключаюсь от еды, сразу полностью отключаюсь от еды, сразу начисто забываю про еду до тех пор, пока сильный голод не заставит меня подумать о том, что надо покушать. Я ем только для того, чтобы обеспечить здоровеющий развивающийся организм полноценным питанием. Как только я почувствовала, что я съела достаточно, я тут же сразу полностью отключаюсь от еды, прекращаю еду, полностью отключаюсь от еды, тут же начисто забываю про еду, пока сильный голод не заставит меня вспомнить о еде. Я здоровею-крепну.

В головной-спинной мозг - во все мои нервы вливается животворящая новорожденная сила. Огромная могучая новорожденная сила вливается в головной-спинной мозг - во все мои нервы. Быстрое-быстрое, новорожденное быстрое развитие вливается в мою голову. Во все нервные механизмы головного мозга вливается быстрое-быстрое, новорожденное быстрое развитие. Весь головной-спинной мозг становится сильней-энергичней, сильней-энергичней. Каждую секунду рождается новая запасная сила головного-спинного мозга. Каждую секунду рождается новая здоровая запасная сила головного-спинного мозга.

Головной-спинной мозг может управлять деятельностью всего организма с большим-огромным запасом надежности-прочности. С каждой секундой увеличивается-увеличивается запасная сила головного-спинного мозга. Новорожденная жизнь рождает головной-спинной мозг огромной-колоссальной силы. Головной-спинной мозг с огромной-с колоссальной устойчивостью идеально правильно управляет работой всех внутренних органов. Все внутренние органы с огромным запасом надежности работают идеально правильно, идеально правильно выполняют в организме все свои функции. Во всем теле огромная сила жизни бьет ключом. Во всем моем молодом прекрасном теле огромная колоссальная сила жизни бьет ключом.

Быстро-быстро развивающаяся животворящая новорожденная жизнь вливается во все механизмы головного мозга. Быстро-быстро развивающаяся животворящая новорожденная жизнь вливается во все механизмы головного мозга. В нервные механизмы управления едой - в нервные механизмы управления едой-управления потребностью в еде-в нервные механизмы управления аппетитом, во все нервные механизмы головного мозга, обеспечивающие управление питанием, снабжения организма полноценным питанием вливается вновь родившаяся: новая-новая здоровая животворящая новорожденная жизнь. Во все механизмы управления снабжением организма полноценным питанием вливается новорожденная сила. Огромная могучая новорожденная сила вливается во все механизмы головного мозга, обеспечивающие нормальное здоровое снабжение организма полноценным питанием. Во все мозговые механизмы управления едой вливается огромная могучая новорожденная сила: быстро-быстро развивается способность управления мыслями о еде, быстро-быстро развивается способность управления мыслями о еде. Как поела, тут же сразу начисто забываю о еде, полностью отключаюсь от еды до тех пор, пока сильный голод не заставит меня вспомнить о еде. Только сильный голод может заставить меня вспомнить о еде. До тех пор пока не возникает сильного голода, я абсолютно равнодушно смотрю на все продукты питания, на продуктовые магазины. На самые вкусные вещи смотрю абсолютно равнодушно, вижу их, а о них совершенно не думаю, не имею о еде ни малейшей мысли. Только сильный голод может заставить меня вспомнить о еде. Как только я чувствую, что я покушала достаточно, что организм получил достаточно полноценного питания, - я тут же прекращаю еду, какой бы вкусной она ни казалась, тут же сразу полностью отключаюсь от еды и начисто забываю о еде, начисто выключаю из памяти еду, полностью отключаюсь от еды до тех пор, пока сильный голод не заставит меня вспомнить о еде. Только сильный голод-только сильный голод может заставить меня вспомнить о еде. Все мозговые механизмы, связанные с обеспечением всего организма полноценным питанием, работают идеально правильно, абсолютно правильно. И потому я никогда не думаю о еде до тех пор, пока сильный голод не заставит меня вспомнить о еде. Я безгранично полностью управляю питанием, полностью управляю потребностью в еде и могу прекратить еду в любой момент, как только я почувствую, что съела достаточно и уже обеспечила организм полноценным питанием. Как только почувствую, что я уже обеспечила организм полноценным питанием, я тут же сразу прекращаю еду, какой бы вкусной она ни показалась. Даже самое вкусное варенье я в любой момент могу прекратить есть, как только почувствую, что организм уже получил достаточно питания. Я полностью безгранично управляю едой, управляю потребностью в еде. Все мозговые механизмы, связанные с обеспечением всего организма полноценным питанием, работают идеально правильно, энергично правильно, идеально правильно.

Вся система пищеварения работает идеально правильно, абсолютно правильно. Здоровый, сильный-энергичный желудок, энергичный-сильный крепкий кишечник. Поджелудочная железа работает энергично-правильно, идеально правильно выполняет в организме все свои функции. Новорожденно-чистая, энергичная-сильная печень идеально правильно выполняет в организме все свои функции. Вся система пищеварения работает идеально правильно, абсолютно правильно. Вся система пищеварения работает идеально правильно, абсолютно правильно. Головной-спинной мозг идеально правильно, с огромной-с колоссальной устойчивостью идеально-идеально правильно управляет работой всей системы пищеварения.

Быстро-энергично развивается способность управлять своим состоянием, управлять всем своим поведением. В механизмы воли, в механизмы управления своим состоянием вливается животворящая новорожденная сила. Огромная могучая животворящая новорожденная сила-сила-сила новорожденная вливается во все мозговые механизмы управления своим состоянием. Быстро-быстро развивается способность управлять своим состоянием, быстро развивается способность управлять своим состоянием.

Весь лишний жир во мне быстро-быстро сгорает-сгорает до полного исчезновения, рождается новорожденно-юная стройная легкая фигура, рождается тонкая юная девичья талия, рождается новорожденно-юное девичье телосложение. Рождается легкая-быстрая девичья походка, иду - как на крыльях лечу, не чувствуя тяжести тела.

По закону материализации усвоенного настроя я прихожу в полное соответствие с усвоенным настроем и потому и через тридцать лет и в сто лет у меня будет новорожденно-юное девичье телосложение, стройная юная фигура, тонкая юная талия. И это наполняет меня радостью жизни, рождаются веселые-веселые-счастливые глаза, вся душа поет от счастья, от радости жизни, а жизнь так изумительно прекрасна!

Настрой на укрепление волос

В кожу волосистой части головы Божественно вливается животворящая Божественная новорожденная жизнь гигантской силы. Вся кожа волосистой части головы оживает, расцветает, здоровеет-крепнет, возрождается колоссальное, новорожденное число волос. В моей ангельской, Божественной душе мои волосы горячо любимые. Я люблю свои молодые, красивые, густые волосы великой , Божественной любовью.

В лучах моей великой Божественной любви мои волосы оживают, расцветают, с гигантской скоростью густеют. Возрождается новорожденное, колоссальное число волос. Оживает кожа, оживают волосы. Все волосяные луковицы, с которыми я родилась на Божий свет, заново рождаются, возрождаются все волосяные луковицы, с которыми я родилась на Божий свет. Непрерывно оживают, быстро, весело растут всё новые, всё новые десятки, сотни волос.

С гигантской скоростью густеют, густеют мои волосы. Возрождается колоссальное число волос. На все большой первозданной площади волосистой части головы рождаются такие же предельно густые волосы, как на затылке. А Всемогущий, горячо любимый Господь Бог вливает в нервно-мозговой аппарат, в анатомо-физиологический аппарат зарождения волос на голове гигантскую Божественную энергию быстрого развития.

Нервно-мозговой аппарат, анатомо-физиологический аппарат зарождения роста волос на голове физиологически усиливается в несколько раз. В миллионы раз быстрее зарождаются, растут все новые, все новые волосы на голове. Здоровеют-крепнут, здоровеют-крепнут мои волосы. Гиганская Божественная сила жизни вливается в мои волосы. А Бог вливает в кожу волосистой части головы, во все мои волосы превеликую силу жизни Вселенной.

Оживает кожа, оживают волосы. Волосы становятся всё гуще, всё гуще. Оживают, быстро, весело растут всё новые, всё новые десятки, сотни волос.На всей большой первозданной площади волосистой части головы рождаются новорожденно густые, предельно густые, красивые, здоровые, молодые волосы. С яркостью молнии чувствую: Божественно рождаются новорожденно густые, предельно густые, красивые волосы. С яркостью молнии чувствую: сейчас рождается целая копна стеной стоящих, предельно густых, молодых, красивых волос.

Молодая, Божественно красивая краска наполняет ресницы, брови, волосы на голове от корней до кончиков. С яркостью молнии чувствую: мои волосы новорожденно-молодого, Божественно красивого цвета. С яркостью молнии чувствую себя сейчас оживающей, расцветающей, Божественно прекрасной молодой красавицей, полной здоровья и сил.

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА

Моя голова приходит в полное соответствие с 18-летним возрастом. Мое лицо приходит в полное соответствие с 18-летним возрастом. Голова полнеет, возрождает молодую, детскую полноту. Лицо полнеет, возрождает свою молодую, красивую полноту. мои щеки полнеют, рождаются детски полными, круглыми. Лицо быстро светлеет. Лицо рождается белоснежно светлым, белоснежно чистым, розовым, румяным.

Веселый , радостный румянец во все щеки разгорается все ярче и ярче. Сочным, ярко-красным цветом наполняются мои губы. Мои губы рождаются по-детски полными. Рождается детски красивый рисунок губ. Губы сейчас рождаются Божественно красивыми, как резными, ярко красными, как маки. Мои глаза сейчас рождаются яркими, яркими, блестящими. Рождаются молодые, 18-летние, огромные, выразительные, Божественно прекрасные глаза.

Волосы на голове с гигантской скоростью густеют, возрождается колоссальное, новорожденное число волос. На всей новорожденной площади волосистой части головы сейчас молодые, предельно густые, стеной стоящие густые, крепкие волосы. Вся голова полностью, тотально пришла в соответствие с 18-летним возрастом.

Все тело головы, лица, горла, груди, шеи, спины сейчас рождается Божественно молодым, эластичным, первозданно свежим, Божественно красивым. Мое лицо сейчас точно такое же, 18-летнее, первозданно свежее, Божественно красивое. Все лицо гладкое, полированное. На лице, на шее нет ни одной морщинки. Все тело головы, лица, горла, груди, шеи, спины- молодое, эластичное, упругое, монолитно крепкое, как из сплошной резины- не ущипнешь, в складку не соберешь. Мое лицо сейчас 18-летнее, Божественно красивое, первозданно свежее, не тронутое жизнью.

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